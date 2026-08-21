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«Зеркала»: Приговор Шлосбергу*. Концепция строгого освещения и феномен сетевой агрессии

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Зеркала», в которой ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко берут главную тему недели и смотрят на нее через призму общественного мнения.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска – реакция СМИ и соцсетей на приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*: 

  • Федеральные СМИ и госканалы: концепция строгого освещения;
  • Людоедские комментарии «ВКонтакте»: феномен сетевой агрессии;
  • Политический Telegram: к каким изменениям политического климата приведет этот прецедент?

* В соответствии с распоряжением Минюста России Лев Шлосберг* включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом — в перечень экстремистов и террористов.

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Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович*

Шлосберг Лев Маркович*

Заместитель председателя партии «Яблока».

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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