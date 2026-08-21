«Зеркала»: Приговор Шлосбергу*. Концепция строгого освещения и феномен сетевой агрессии

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Зеркала», в которой ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко берут главную тему недели и смотрят на нее через призму общественного мнения.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска – реакция СМИ и соцсетей на приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*:

Федеральные СМИ и госканалы: концепция строгого освещения;

Людоедские комментарии «ВКонтакте»: феномен сетевой агрессии;

Политический Telegram: к каким изменениям политического климата приведет этот прецедент?

* В соответствии с распоряжением Минюста России Лев Шлосберг* включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом — в перечень экстремистов и террористов.