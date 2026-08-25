Две трети слушателей онлайн-курсов хотят получить новую профессию — аналитики

Только 34% покупателей онлайн-курсов выбирают обучение в рамках своей текущей специальности, а еще 62% предпочитают осваивать новую профессиональную сферу, выяснили* эксперты сервиса hh Карьера.

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Кто чаще других хочет сменить профессию

Чаще всего слушателями карьерных курсов становятся бухгалтеры (11% покупок), менеджеры по продажам (9%), а также специалисты по администрированию, управленцы и HR-менеджеры (по 6%).

Средний возраст слушателя курсов — 36 лет, при этом больше половины (57%) приходится на специалистов 30-44 лет. Интересно, что 69% желающих прокачаться в новое карьере оказались женщинами.

Чаще всего обучением интересуются жители Москвы (24% от всего объема желающих с начала года) и Санкт-Петербурга (8%). Однако благодаря онлайн-формату карьерные курсы пользуются спросом по всей стране — среди посетителей оказались жители более 400 городов, включая Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток.

«Сложный рынок труда требует от соискателей гибкости и регулярной актуализации своей экспертизы: чтобы оставаться востребованным специалистом, важно своевременно осваивать новые технологии и инструменты. Кроме того, многие сегодня хотят иметь карьерный «план Б» и стремятся получить дополнительные компетенции, чтобы не зависеть от одной ниши. Все это объясняет интерес к образовательным курсам, которые нацелены на конкретные профессиональные навыки. Понятные карьерные треки и возможности для роста помогают увидеть перспективу», — добавила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

На кого учатся слушатели курсов

Самыми востребованными направлениями по числу желающих стали «Бухгалтерия и финансы» (14%), «Аналитика и хранение данных» (12%) и «Управление и бизнес» (10%). Также спросом пользуются «Разработка программного обеспечения» (8%) и «Компьютерная графика и дизайн» (7%). Курсы по работе с нейросетями оказались на 8 месте (6%). Реже всего сотрудники проявляли интерес к курсам по иностранным языкам, медицине и сервису.

Примечательно, что наибольшая доля тех, кто хочется сменить старую специальность на новую, обращаются к курсам по психологии и коучингу. Сразу 92% покупок здесь приходятся на людей из других профессий, не связанных с психологией. Также для карьерного перехода россияне часто выбирают направление аналитики и работы с данными (81% покупок сделали представители других профессий), компьютерную графику (78%), косметологию (76%) и разработку программного обеспечения (75%).

Доля тех, кто наоборот решил усилить свои навыки в текущей профессии, наиболее высока в направлениях «Администрирование и инфраструктура» (74% покупок сделали представители этой же профессии), «Бухгалтерия и финансы» (62%) и «Управление персоналом» (60%).

Сколько сотрудники тратят на прокачку карьеры в 2026 году

Средний чек, которые готовы заплатить сотрудники за карьерные курсы достиг 36,9 тыс. руб. Причем в отдельных случаях сумма может быть в несколько раз выше. Так, в управлении и бизнесе обучение обходится в среднем в 92,7 тыс. руб., в разработке компьютерных игр — 77,8 тыс. руб., в банковском направлении — 71,2 тыс. руб.

Самые дорогие покупки делают руководители: операционные директора приобретают курсы со средним чеком 100,5 тыс. руб., финансовые директора — 79,2 тыс. руб., директора филиалов — 64,7 тыс. руб., руководители проектов — 62,9 тыс. руб. Для сравнения — системные администраторы в среднем берут курсы за 19,4 тыс. руб., специалисты техподдержки — за 27 тыс. руб., менеджеры по кадровому делопроизводству — за 29,2 тыс. руб.

В топ-5 направлений обучения по выручке за первое полугодие 2026 года вошли «Управление и бизнес» (17% от всего объема продаж), «Аналитика и хранение данных» (13%), «Бухгалтерия и финансы» (12%), «Разработка программного обеспечения» (10%) и «Компьютерная графика и дизайн» (8%).

Топ-10 направлений обучения по доле в выручке за первое полугодие 2026 года, данные hh

Таблица: hh.Карьера

* По данным анализа активности пользователей платформы hh Карьера за первое полугодие 2026 года.