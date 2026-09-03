«Дневной дозор»: Нужно ли законодательно закрепить государственные религии в России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли законодательно закрепить государственные религии в России и вернуться к прямому управлению государством церквями?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В соответствии с действующей Конституцией, Россия является светским государством, религия в нашей стране отделена от власти. Таким образом на протяжении всей советской и постсоветской истории у нас не существовало понятия государственной религии. В то же время в 2020 году были приняты поправки в Конституцию, которые декларируют в качестве приоритета - сохранение традиционных ценностей российского общества. Многие считают, что традиционные конфессии, такие как православие или ислам, для большей части жителей страны - это одна из наших традиционных ценностей, важная часть нашей духовной культуры. Поэтому сторонники этой идеи убеждены, что православие и ислам должны стать государственной религией де-юре. Многие говорят, что на фоне явной тенденции к фактическому сращиванию государства и церкви есть смысл законодательно закрепить понятие «государственные религии» и вернуть прямое управление церковным аппаратом, как это было на протяжении столетий в Российской империи.

Сегодня, когда светский статус России закреплен в статье 14 Конституции, а церковь и государство работают в режиме фактического, но неформального симбиоза, предложение перевести эти отношения в жесткое юридическое русло вызывает ряд вопросов.

Нужно ли законодательно закрепить понятие государственных религий в России и вернуться к прямому управлению государством церковью (как это было до отделения РПЦ от государства)? Какие религии могут занять место государственных? Об этом в программе «Дневной дозор».

По мнению профессора, доктора культурологии Александра Голышева, резких движений в данном вопросе предпринимать не нужно. Он полагает, что модель взаимодействия государства и церкви, сформировавшиеся в современной России, совершенно правильная.

«Вы знаете, церквями управляют только в Ватикане, все остальные государства - светские. Может, на Востоке еще можно найти подобные государства. И тот опыт, который в стране есть, когда церковь не подчинена государству, совершенно правильный. Я думаю, что такие вещи совершенствуются очень долго, и тут просто нужно время. Сейчас совершенно правильные отношения между церквями, основанные на нашей цивилизации, и нужно их только совершенствовать, никаких резких движений не предпринимать».

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов считает, что вопрос о подчинении церкви государству не является первостепенным для нашей страны и общества на сегодняшний день. Он также предполагает, что выстроенная система взаимодействия между институтами власти и церкви - оправданна.

«В истории Русской православной церкви было множество периодов. Были периоды патриаршего управления, были периоды, когда действовало синодальное время, при Петре Первом и до семнадцатого года вновь возвращение к патриаршему периоду, когда появились патриархи вновь в 1917 году, и период советского времени после Великой Отечественной войны, и восстановление патриаршества при Сталине. Эти все периоды связаны с управлением, с системой управления церковью, прежде всего Русской православной. Они были, наверное, оправданы отчасти временем. Система, которая была выстроена, сегодня, наверное, имеет место быть. Мне кажется, что менять в этой ситуации вряд ли что-то нужно».

Писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков предлагает не принимать поспешных решений в этом вопросе. По его мнению, решать, нужны ли государственные религии в России, необходимо только по итогам общественного обсуждения.

Фото: сайт правительства Псковской области

«Тема серьезная. Я думаю, что какие-либо поспешные решения, быстрые, на которые можно с ходу ответить одним-двумя предложениями, однозначно будут неправильными. Надо проводить общественные обсуждения, нужен какой-то диалог, какая-то дискуссия. Это не тот вопрос, о котором можно сходу судить, сходу решать и быстренько договориться до того, что нам нужно именно вот это, а не что-то другое. Я не думаю, что тут быстрые решения будут правильными в любом случае, как не смотри и как не анализируй эту ситуацию».

Депутат Псковской городской Думы, историк Татьяна Пасман считает, что государство зачастую принимает «под свое крыло одну религию», тем самым ущемляя права религиозных меньшинств. По ее мнению, законодательное закрепление религий порождает политическое и социальное напряжение.

«Религия формировалась исторически как внегосударственный социальный институт, то есть то, что нужно было как идеология общества, а использовалось государством для усиления своего влияния на общество. Когда это вступало в противоречие с интересами общества, начинались противоборства уже не только с церковью, но и с государством, ее поддерживающим. И завершалось это не очень красиво. Вспомним историю церковного раскола и ее влияние на социальное беспокойство, социальное потрясение бунташного семнадцатого века и начала восемнадцатого века, когда поднимались восстания, когда люди сжигали себя и так далее. Поэтому слияние церкви и государства в таком виде - это очень опасное движение. Тем более оно опасное в поликонфессиональной стране, какой является России. Ведь сейчас, по разным подсчетам исследователей, в России живут представители более семидесяти разных конфессий, точнее вер, кроме того, по разным, опять же, подсчетам, почти тридцать процентов населения России - неверующие атеисты. А так как государство должно защищать интересы разных групп общества, то это просто невозможно, ведь нужно включать в законы положения этой религии. А в России какие, собственно говоря, нормы будут включаться? Христианские? Исламские? Протестантские? Буддийские? У государства огромное количество светских, прагматических задач, которые не принимаются церковью».

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Псковской области Петр Алексеенко уверен, что влияние государства на церковь допустимо только в случае нарушений религиозными общинами принятых законов.

«Религия - это самостоятельное. У нас религий различных множество, поэтому тут государство не может влиять. Это свобода личности, свобода вероисповедания, не должно быть такого, чтобы церковь была под влиянием государства. Конечно, если религиозные общества будут нарушать законы, принятые государством, они должны подпадать под действие этих законов. А так, чтобы религия была под государством... Сколько же у нас религий разных!»

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что нам нужно научиться жить по Конституции. Он отметил, что свобода вероисповедания относится к фундаментальным правам человека и гражданина, которая защищается в том числе и на международном уровне. Омбудсмен полагает, что законодательное закрепление религий в качестве государственных в России на сегодняшний день не требуется.

«Здесь, на мой взгляд, прежде чем решать данный вопрос, вопрос о закреплении тех или иных правоотношений в федеральных законах, нужно еще раз внимательно изучить нашу Конституцию, которая имеет высшую юридическую силу над иными правовыми актами. И новые правовые акты, в том числе законы, должны приниматься только в соответствии с Конституцией Российской Федерации, не должны ей противоречить. В нашем случае я бы сказал так: нам всем давно уже надо научиться жить по Конституции Российской Федерации. Новая Конституция была принята в 1993 году для того, чтобы, во-первых, была стабильная правовая система, понятная всем. Была сформирована единая правовая практика применения законов и иных нормативных актов. Это создаст устойчивый фундамент для развития нашего государства, в том числе и соблюдения прав и свобод граждан. Что же касается вопросов свободы совести и вероисповедания, то они относятся к фундаментальным правам и свободам человека и гражданина, которые защищаются как нормами международного права, так и Конституцией Российской Федерации. Так, сегодня Конституция нашей страны прямо устанавливает в статье 28 свободу вероисповедания, включая как право исповедовать любую религию, так и право не исповедовать никакую, то есть быть атеистом. Мы должны учитывать также, что российский народ - это многонациональный народ, где разные национальности исповедуют разные религии, поэтому совершенно не нужно в федеральном законе устанавливать перечень религий, которые является основными и поддерживаются государством. Действующее законодательство и так требует, что любая религия не должна быть направлена на нарушение прав и свобод граждан, должна быть свободна для граждан и главное, не должна являться какой-нибудь экстремистской и иной деструктивной деятельностью, воздействующей на человека, на его права и свободы в негативном качестве. В России, кстати, Конституция запрещает и пропаганду религиозного превосходства. А поскольку Россия, опять же, по Конституции в статье 14 - это светское государство, то и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной. Поэтому государство не должно вмешиваться и управлять религиозными организациями».

Тема законодательного закрепления государственных религий в России - дискуссионная. Основываясь на прошлом историческом опыте, можно полагать, что решение о превращении России в светское государство было правильным. Поскольку именно при таком подходе нет ущемления прав религиозных меньшинств. Опрос сегодняшних спикеров показал - тема действительно непростая. Но все едины в одном - скоропалительных решений и резких действий в данном вопросе предпринимать нельзя. Несмотря на плотное взаимодействие власти и церкви в современных реалиях, никто из наших спикеров не высказался за юридическое закрепление религий в качестве государственных и контроль государства над церковным аппаратом.

Александра Мошина