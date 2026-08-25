ПсковГУ помог более 80 школьникам раскрыть потенциал на профильной смене в летнем лагере

Ежегодная профильная смена для активистов псковских школ завершилась в лагере «Стремительный». Как сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета, смена «Август 2026. Я в мире – мир во мне» стала шестой в рамках проекта «Лето с ДетСоветом», который проводится ПсковГУ совместно с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области.
Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета
В течение трех недель вожатые из педагогических отрядов ПсковГУ помогали подросткам развивать лидерские навыки, учиться командной работе, эффективной коммуникации и разрешению конфликтов.
В этом году в программу впервые включили психологические тренинги по профилактике травли и отработке конфликтных ситуаций. Смену прошли 80 школьников из 22 муниципалитетов области. Работу с ними вели вожатые педагогических отрядов ПсковГУ: «Кипарис» (Калерия Секретина и Софья Калашникова, ИОСН), «Турбо» (Екатерина Сергеева, ИГУМ). Студенты ПсковГУ участвуют в организации таких смен с 2021 года.
Проект «Лето с ДетСоветом» проводится ежегодно: меняются названия и тематические акценты, а формат остается неизменным — развитие лидерского потенциала школьников региона.