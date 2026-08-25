ПсковГУ помог более 80 школьникам раскрыть потенциал на профильной смене в летнем лагере

Ежегодная профильная смена для активистов псковских школ завершилась в лагере «Стремительный». Как сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета, смена «Август 2026. Я в мире – мир во мне» стала шестой в рамках проекта «Лето с ДетСоветом», который проводится ПсковГУ совместно с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

В течение трех недель вожатые из педагогических отрядов ПсковГУ помогали подросткам развивать лидерские навыки, учиться командной работе, эффективной коммуникации и разрешению конфликтов.

В этом году в программу впервые включили психологические тренинги по профилактике травли и отработке конфликтных ситуаций. Смену прошли 80 школьников из 22 муниципалитетов области. Работу с ними вели вожатые педагогических отрядов ПсковГУ: «Кипарис» (Калерия Секретина и Софья Калашникова, ИОСН), «Турбо» (Екатерина Сергеева, ИГУМ). Студенты ПсковГУ участвуют в организации таких смен с 2021 года.

«Мое знакомство с проектом началось в 2022 году, когда я приехала на смену лидеров ребенком. Тот опыт определил мой путь: пример вожатых вдохновил меня поступить в университет и самой заняться педагогической деятельностью. Второй год я возвращаюсь на смену именно как вожатая. Работа с подростками-лидерами заряжает, и эта смена стала для меня самой лучшей!» — поделилась эмоциями Калерия Секретина.

Проект «Лето с ДетСоветом» проводится ежегодно: меняются названия и тематические акценты, а формат остается неизменным — развитие лидерского потенциала школьников региона.