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Псковичку поймали на проносе перцового баллончика в суд

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Псковичку привлекли к ответственности за пронос запрещенного предмета в здание суда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Псковичка пришла в здание мирового суда, чтобы подать документы. Прежде чем войти в здание, посетительницу ознакомили с правилами поведения в суде и перечнем предметов, запрещенных к проносу. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов также предупредил женщину о недопустимости проноса запрещенных предметов и уточнил, имеются ли они при ней. Псковичка ответила, что ничего запрещенного у нее нет.

Однако при осмотре личных вещей судебный пристав обнаружил в сумке женщины перцовый баллончик — средство самообороны, запрещенное к проносу в здание суда. Запрещенный предмет изъяли.

По данному факту в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

«Судебные приставы напоминают: правила поведения и пропускного режима в судах обязательны для всех посетителей. Перед входом необходимо внимательно ознакомиться с перечнем предметов, запрещенных к проносу, и соблюдать требования судебных приставов. Безопасность в суде — общая ответственность каждого, кто переступает его порог», - отметили в УФССП.
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