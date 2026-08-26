Андрей Маковский: Иностранные учащиеся ПсковГУ охотно участвуют в общественной жизни

Студенты Псковского государственного университета разных национальностей учатся в одних группах, поддерживают друг друга и успешно реализуют совместные проекты без межнациональных конфликтов. Об этом рассказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Андрей Маковский в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Андрей Маковский назвал Псковскую землю местом силы и солидарности. Он привёл в пример учебные группы, где представители азербайджанского и армянского этносов сидят за одной партой и вместе выполняют задания. «Они друг за друга горой. Когда они делают контрольные или проекты, они создают хорошие продукты. У меня была такая группа, они генерировали идеи и работали в одной команде вполне успешно», - вспомнил гость студии.

Председатель сообщил, что в ассамблее сформируют молодёжное крыло, которое возглавит студент. Отделение поддержит любые молодёжные инициативы: танцы народов, популяризацию русских сказок и сказок сето. «Принцип моей работы состоит в том, что мы не станем делать мероприятия отдельно для конкретной диаспоры. Мы всегда создаём смешанные команды и проводим мероприятия для всех. Чистый труд объединяет людей», - подчеркнул Андрей Маковский.

Он отметил, что основной вектор работы представляет развитие русской культуры как государствообразующего фактора, однако все народы региона получат равную поддержку. В Псковском государственном университете учатся представители около 40 национальностей, а также иностранные студенты.

По словам Андрея Маковского, иностранные учащиеся изучают программы на английском языке, но охотно участвуют в общественной жизни. «В прошлом году мы привлекали представителей Индии в проект «Киберединство» в Печорском районе. Наши ребята и ребята из Индии работали в смешанных командах. Молодёжь сразу образует единую команду без национальных различий», - пояснил гость студии.

В планах отделения стоит организация модели БРИКС на базе университета в следующем семестре. «У нас есть замечательные переводчики, мы готовы показать серьёзный уровень. Надо просто перестать сомневаться и сделать», - анонсировал Андрей Маковский.