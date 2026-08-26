Суд обязал предпринимателя починить спортплощадку на Запсковье

Арбитражный суд Псковской области обязал индивидуального предпринимателя А. В. Трусова устранить недостатки и дефекты в рамках исполнения гарантийных обязательств по контракту на благоустройство спортивной площадки на Запсковье, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

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Недостатки необходимо устранить на общественной территории у домов №№11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и домов №№12, 14, 16 на улице Звездной в Пскове.

Как пояснили в суде, отломаны сварные соединения труб на тренажерах «Эллипс», «Маятник», «Жим», «Раздельный маятник», «Скороход» и «Подтягивание + гиб колена». Помимо этого, нужно устранить шелушение краски на элементах спортивного оборудования, ржавчину и ликвидировать дефект отсутствия демпфера на тренажере «Раздельный маятник».

Заказчик выявил дефекты в выполненных работах в декабре 2024 года и обратился к предпринимателю с требованием об их устранении в рамках гарантийных обязательств по контракту. Предприниматель выявленные дефекты не устранил, пришлось подавать иск в суд.