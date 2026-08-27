О системе автоштрафов рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Автоматические штрафы за маркировку начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Что важно знать бизнесу о новой системе штрафов рассказали в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

Главное изменение, которое начнет действовать с 1 сентября — система «Честный знак» будет сама находить нарушения и формировать штрафы, передавая данные в Роспотребнадзор.

За что будут штрафовать автоматически (за каждую единицу товара):

Продажа просроченных товаров: штраф для ИП будет составлять 10 тысяч рублей, а для юрлиц — 20 тысяч рублей.

Табак/никотин не по цене (ниже МРЦ или выше максимальной): будут взыскивать штраф от 5 до 500 тысяч рублей.

Незаконная продажа табака/никотина (без регистрации в системе): штраф в 50 тысяч рублей, если продано меньше 10 единиц продукции на одной кассе за месяц.

«В Псковской области эти нарушения встречаются часто. Чтобы избежать штрафов, проверьте свои процессы заранее», — добавили в Роспотребнадзоре.

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