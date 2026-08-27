Пскович через суд взыскал с крупного бизнеса зарплату за работу сторожем и дворником

Житель Пскова через суд добился выплаты заработной платы в споре с крупным отельным бизнесом города. Мужчину, работавшего сторожем и дворником на территории исторического комплекса, фактически отстранили от работы весной 2024 года без оформления документов, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что между псковичом и правопреемником сложились реальные трудовые отношения, несмотря на отсутствие официального договора. Суд принял во внимание показания коллег-охранников, фотографии рабочего места и банковские выписки о регулярных переводах зарплаты. В результате апелляционная инстанция обязала крупный гостиничный бизнес выплатить в его пользу более 620 тысяч рублей. В данную сумму вошли средний заработок за период вынужденного отсутствия на работе по решению компании (около 570 тысяч рублей), компенсация морального вреда (50 тысяч рублей) и судебные расходы.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Псковского района. Руководство компании-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства. Тем не менее в установленный срок финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 70 тысяч рублей, а также арестовал банковские счета юридического лица.

В результате принятых мер вся сумма задолженности была взыскана, мужчина получил свою положенную зарплату за работу.