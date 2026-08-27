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Фестиваль «Время открытий» для старшеклассников и студентов пройдёт в Пскове

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Учащихся 9–11 классов, студентов колледжей и вузов приглашают на фестиваль «Время открытий», который пройдёт в Пскове 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив». 

Фестиваль пройдёт в Финском парке с 15:00 до 21:30. Гостей будут ждать пять тематических пространств: концерты на главной сцене, лекции и встречи без галстуков, выставка учебных заведений и молодёжных организаций, а также лазертаг, лучный тир, спортивные активности и многое другое. 

Вход на праздник свободный.

Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи и национального проекта «Молодёжь и дети»

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