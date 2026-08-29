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Врач назвала продукты, которые не стоит есть натощак

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Кофе, алкоголь, острые и кислые продукты, газировка, жирная и жареная пища могут вызвать дискомфорт при употреблении натощак, особенно у людей с заболеваниями ЖКТ. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Екатерина Миронова.

«Для здорового человека большинство ограничений — миф, но есть исключения. Кофе, алкоголь, острое и кислое раздражают слизистую и повышают кислотность», — объяснила специалист.

По словам врача, крепкий кофе натощак стимулирует выработку соляной кислоты и может вызвать изжогу. Алкоголь действует более агрессивно, а острая и кислая пища усиливает раздражение слизистой.

Газированные напитки могут провоцировать рефлюкс, отрыжку и изжогу. Очень холодные продукты способны вызвать спазм, жирная и жареная пища — замедлить опорожнение желудка, а большое количество сладкого — привести к скачку уровня сахара и последующей слабости.

При гастрите, язвенной болезни, ГЭРБ, синдроме раздраженного кишечника, панкреатите и диабете переносимость некоторых продуктов может ухудшаться, пишет «Газета.Ru».

«Перечисленные продукты могут вызвать обострение», — предупредила Миронова.

Тем, у кого желудок болезненно реагирует на еду, специалист рекомендует начинать первый прием пищи с теплых, мягких и обволакивающих продуктов.

«Овсяная или рисовая каша, яйца всмятку, творог, банан, запеченное яблоко, тост с авокадо. Кофе — только после еды. Полезен стакан теплой воды перед завтраком», — рекомендует гастроэнтеролог.

Врач подчеркнула, что здоровым людям не стоит воспринимать большинство ограничений как строгие запреты. При заболеваниях ЖКТ, беременности и после операций на желудочно-кишечном тракте рацион следует подбирать более внимательно.

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