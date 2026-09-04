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Врач-эндокринолог сообщила о пользе безалкогольного пива

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Безалкогольное пиво при умеренном потреблении может быть полезным для человека, поскольку содержит витамины группы В и необходимые для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем минералы, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Полина Фукаляк.

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«Безалкогольное пиво не является заменой полноценному питанию и тем более лечебным средством, но может стать хорошим компонентом рациона здорового человека при его умеренном потреблении. В напитке в умеренных количествах есть витамины B2, B3, B6. Они присутствуют и в цельнозерновых, и бобовых культурах, и в орехах. Витамины этой группы необходимы для нормальной работы нервной системы и обмена веществ», — сказала Полина Фукаляк.

Умеренным потреблением, по мнению врача, ориентировочно считается одна небольшая бутылка или банка в день. При этом факт занятия спортом эту рекомендацию принципиально не меняют. Кроме того, если человек контролирует вес или состав тела, необходимо учитывать в общей калорийности рациона энергетическую ценность напитка.

Эндокринолог также отметила, что безалкогольное пиво содержит ряд полезных минералов - например, калий, магний и кремний. Кремний способствует сохранению прочности костей, эластичности хрящей, помогает поддерживать в хорошем состоянии кровеносную систему, ногти и волосы. Калий и магний нормализуют работу нервной системы, сердца и сосудов. Все эти вещества в организме человека не вырабатываются, он может получить их только извне.

При этом восполнить все необходимые витамины и минералы исключительно за счет одного напитка нельзя, предупреждает эндокринолог. «Важно понимать, что содержание биологически активных веществ в безалкогольном пиве умеренное», — пояснила врач.

Кроме того, по словам Полины Фукаляк, в ряде исследований безалкогольное пиво рассматривается как один из возможных вариантов восполнения жидкости после физической нагрузки — за счет содержания воды и электролитов.

«Здесь необходимо учитывать контекст. При интенсивной нагрузке или в условиях высокой температуры, в том числе в бане, организм теряет значительное количество жидкости. В таких ситуациях основой восполнения остается вода. Прочие напитки могут быть лишь дополнительным вариантом», — прокомментировала врач.

 

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