В Великих Луках силовики отработали действия при обнаружении взрывчатки в школе

В Великих Луках оперативная группа провела тренировку силовых ведомств по отработке первоочередных мер при угрозе или совершении террористического акта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В межведомственном мероприятии приняли участие силы и средства УФСБ России, УМВД России, управления Росгвардии и ГУ МЧС России по Псковской области. По замыслу учений, участники обнаружили самодельное взрывное устройство в одном из образовательных учреждений города.

Оперативная группа отработала алгоритм действий по пресечению теракта. Специалисты также реализовали комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия сил и средств в борьбе с терроризмом.