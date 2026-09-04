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В Великих Луках силовики отработали действия при обнаружении взрывчатки в школе

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В Великих Луках оперативная группа провела тренировку силовых ведомств по отработке первоочередных мер при угрозе или совершении террористического акта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В межведомственном мероприятии приняли участие силы и средства УФСБ России, УМВД России, управления Росгвардии и ГУ МЧС России по Псковской области. По замыслу учений, участники обнаружили самодельное взрывное устройство в одном из образовательных учреждений города.

Оперативная группа отработала алгоритм действий по пресечению теракта. Специалисты также реализовали комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия сил и средств в борьбе с терроризмом.

«Цели тренировки были успешно достигнуты. Приобретенный опыт силовые ведомства учтут в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области при выполнении задач по противодействию терроризму», - отметили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
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