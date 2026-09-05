 
Общество

Псковский филиал университета ФСИН подготовил 30 сотрудников территориальных органов ведомства

0

В Псковском филиале университета ФСИН успешно завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

 Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

4 сентября в Псковском филиале университета завершили обучение 30 слушателей курсов профессионального обучения рядового и младшего начальствующего состава  учреждений и органов уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Республике Карелия, Калининградской, Смоленской,  Псковской, Новгородской областям, городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В течение месяца слушателями были изучены теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, освоены дисциплины по физической и огневой подготовке.

Все выпускники получили свидетельства об успешном окончании курсов профессиональной подготовки по должности служащего «Инспектор», которые им вручил временно исполняющий обязанности начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026