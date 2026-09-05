Псковский филиал университета ФСИН подготовил 30 сотрудников территориальных органов ведомства

В Псковском филиале университета ФСИН успешно завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

4 сентября в Псковском филиале университета завершили обучение 30 слушателей курсов профессионального обучения рядового и младшего начальствующего состава учреждений и органов уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Республике Карелия, Калининградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областям, городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В течение месяца слушателями были изучены теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, освоены дисциплины по физической и огневой подготовке.

Все выпускники получили свидетельства об успешном окончании курсов профессиональной подготовки по должности служащего «Инспектор», которые им вручил временно исполняющий обязанности начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.