Профсоюзы СОЦПРОФ: Жилье — ключевой фактор для рождения детей, важнее выплат

Мнение объединения профсоюзов России СОЦПРОФ полностью сходится с позицией Министерства труда РФ, которое назвало обеспеченность жильем одним из главных условий, влияющих на решение семьи о рождении ребенка. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это заявление полностью отражает то, с чем профсоюзы сталкиваются ежедневно в работе с трудовыми коллективами.

Минтруд России назвал обеспеченность жильём одним из главных условий, влияющих на решение семьи о рождении ребенка. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на полях Восточного экономического форума. По ее словам, жилье устойчиво входит в тройку-пятерку ключевых факторов, независимо от региона.

«Жилье — еще один из факторов, на самом деле сегодня гораздо более важный, чем выплаты», — подчеркнула Ольга Баталина, ссылаясь на результаты опросов населения.

Это заявление подтверждает данные социологических исследований последних лет: собственная квартира или дом для многих семей остаётся более весомым аргументом, чем денежные пособия. Финансовая стабильность и уровень дохода чаще всего занимают первое место, но жилищный вопрос стабильно держится на втором. Многие молодые семьи придерживаются подхода «сначала жилье — потом дети» и откладывают рождение ребёнка именно из-за отсутствия отдельной жилплощади.

«Заявление Ольги Баталиной полностью отражает то, с чем профсоюзы СОЦПРОФ сталкиваются ежедневно в работе с трудовыми коллективами. Мы видим: молодые специалисты, квалифицированные рабочие, инженеры — люди, которые создают реальную экономику страны, — часто откладывают рождение детей не потому что не хотят, а потому что не имеют уверенности в жилищных условиях. Выплаты важны и нужны, особенно в первые годы, но они не решают главную проблему. Когда семья ютится в съемной квартире, в комнате у родителей или в тесной студии, никакие пособия не создают ощущения стабильности и пространства для ребенка», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Он добавил, что профсоюзы СОЦПРОФ давно говорят о том, что демографическая политика должна быть комплексной. Семейная ипотека — хороший инструмент, но ее нужно дополнять. Необходимы программы корпоративного и ведомственного жилья, развитие доступного арендного фонда с возможностью последующего выкупа, поддержка работодателей, которые строят жилье для своих сотрудников. Особенно это актуально для промышленных регионов, где кадры остро востребованы.

«Человек, который знает, что у него будет крыша над головой и отдельная комната для ребенка, гораздо увереннее принимает решение о создании или расширении семьи. Мы готовы участвовать в разработке конкретных механизмов вместе с Минтрудом, Минстроем и работодателями. Потому что сильная семья, живущая в достойных условиях, — это не только вопрос демографии. Это вопрос социальной стабильности, кадрового обеспечения экономики и будущего страны. Профсоюзы СОЦПРОФ будут настаивать на том, чтобы жилищный фактор оставался в центре внимания при формировании мер поддержки семей», — резюмировал председатель объединения.

Таким образом, позиция Минтруда и мнение профсоюзов СОЦПРОФ совпадают в главном: без решения жилищного вопроса одних только денежных выплат недостаточно для устойчивого роста рождаемости.