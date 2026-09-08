Профсоюзы СОЦПРОФ: Жилье — ключевой фактор для рождения детей, важнее выплат

Мнение объединения профсоюзов России СОЦПРОФ полностью сходится с позицией Министерства труда РФ, которое назвало обеспеченность жильем одним из главных условий, влияющих на решение семьи о рождении ребенка. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это заявление полностью отражает то, с чем профсоюзы сталкиваются ежедневно в работе с трудовыми коллективами.
Минтруд России назвал обеспеченность жильём одним из главных условий, влияющих на решение семьи о рождении ребенка. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на полях Восточного экономического форума. По ее словам, жилье устойчиво входит в тройку-пятерку ключевых факторов, независимо от региона.
«Жилье — еще один из факторов, на самом деле сегодня гораздо более важный, чем выплаты», — подчеркнула Ольга Баталина, ссылаясь на результаты опросов населения.
Это заявление подтверждает данные социологических исследований последних лет: собственная квартира или дом для многих семей остаётся более весомым аргументом, чем денежные пособия. Финансовая стабильность и уровень дохода чаще всего занимают первое место, но жилищный вопрос стабильно держится на втором. Многие молодые семьи придерживаются подхода «сначала жилье — потом дети» и откладывают рождение ребёнка именно из-за отсутствия отдельной жилплощади.
Он добавил, что профсоюзы СОЦПРОФ давно говорят о том, что демографическая политика должна быть комплексной. Семейная ипотека — хороший инструмент, но ее нужно дополнять. Необходимы программы корпоративного и ведомственного жилья, развитие доступного арендного фонда с возможностью последующего выкупа, поддержка работодателей, которые строят жилье для своих сотрудников. Особенно это актуально для промышленных регионов, где кадры остро востребованы.
Таким образом, позиция Минтруда и мнение профсоюзов СОЦПРОФ совпадают в главном: без решения жилищного вопроса одних только денежных выплат недостаточно для устойчивого роста рождаемости.