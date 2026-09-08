Право ребенка на пенсию по потере кормильца защитили в псковском суде

Суд защитил права ребенка, которому необоснованно отказали в назначении пенсии по потере кормильца из-за гражданства отца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу отделения Соцфонда по Псковской области на решение Великолукского городского суда, который удовлетворил иск опекуна ребенка, действующей в интересах несовершеннолетней, о признании незаконным отказа в назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца.

Указывается, что несовершеннолетняя 2024 года рождения, гражданка России, с рождения проживает на территории Российской Федерации. Её мать умерла, а отец является гражданином Республики Таджикистан и дал согласие на удочерение ребёнка. При обращении в пенсионный орган за назначением пенсии по случаю потери кормильца опекуны получили отказ в связи с отсутствием сведений о наличии (отсутствии) у ребенка права на получение такой пенсии по национальному законодательству Республики Таджикистан.

Разрешая спор и удовлетворяя иск, суд первой инстанции пришёл к выводу, что по условиям международного договора между Россией и Таджикистаном право на социальную пенсию в одной стране обусловлено фактом получения или неполучения пенсии в другой стране, а не наличием или отсутствием самого права на неё. Поскольку компетентный орган Республики Таджикистана прямо сообщил о неполучении ребёнком каких-либо пенсий и пособий, а также учитывая постоянное проживание ребёнка в России и назначение ему ранее пенсии по инвалидности, основания для отказа отсутствовали.

По результатам апелляционного рассмотрения решение Великолукского городского суда оставили без изменения, апелляционную жалобу отделения Соцфонда - без удовлетворения.