Депутат без соцсетей, все равно что огород без кабачков — Алексей Севастьянов

Депутаты охотно идут на контакт с гражданами с целью разобраться в насущных проблемах, иногда даже достаточно обратиться напрямую в социальных сетях, рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, депутат по одномандатному округу №1 Алексей Севастьянов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии отметил, что чаще всего общается с гражданами с помощью социальных сетей: люди регулярно пишут, поэтому активное общение депутата с псковичами начинается примерно с 6-7 вечера, когда они приходят с работы, ужинают и начинают заниматься общественной работой, и до 11 вечера Алексей Севастьянов мониторит сообщения, вопросы и обращения.

«В зависимости от просьб, корректируешь свои планы на завтра, где есть первоочередные вопросы. И мне этот способ коммуникации удобен: он позволяет оперативно отреагировать и быстро получить обратную связь. Это работает, и люди обращаются регулярно. За три года почти все ушло в соцсети. Вопросы более сложные, затяжные или личные решаются на встречах, конечно. Граждане записываются на прием. Люди понимают, что депутат — проводник между ними и исполнительной властью, поэтому и обращаются как в соцсетях, так и через сайт правительства. Они знают, что через день-два получат ответ», — прокомментировал Алексей Севастьянов.

В современном мире действующие депутаты и те, кто только начинает свой пусть в политике, нацелены на прямой контакт со своими гражданами. Есть понимание, что общение с помощью различных социальных сетей — самый быстрый и удобный способ. «Депутат без соцсетей, все равно что огород без кабачков», — пошутил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Псковской области.