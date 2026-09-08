 
Общество

Депутат без соцсетей, все равно что огород без кабачков — Алексей Севастьянов

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Депутаты охотно идут на контакт с гражданами с целью разобраться в насущных проблемах, иногда даже достаточно обратиться напрямую в социальных сетях, рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, депутат по одномандатному округу №1 Алексей Севастьянов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии отметил, что чаще всего общается с гражданами с помощью социальных сетей: люди регулярно пишут, поэтому активное общение депутата с псковичами начинается примерно с 6-7 вечера, когда они приходят с работы, ужинают и начинают заниматься общественной работой, и до 11 вечера Алексей Севастьянов мониторит сообщения, вопросы и обращения.

«В зависимости от просьб, корректируешь свои планы на завтра, где есть первоочередные вопросы. И мне этот способ коммуникации удобен: он позволяет оперативно отреагировать и быстро получить обратную связь. Это работает, и люди обращаются регулярно. За три года почти все ушло в соцсети. Вопросы более сложные, затяжные или личные решаются на встречах, конечно. Граждане записываются на прием. Люди понимают, что депутат — проводник между ними и исполнительной властью, поэтому и обращаются как в соцсетях, так и через сайт правительства. Они знают, что через день-два получат ответ», — прокомментировал Алексей Севастьянов.

В современном мире действующие депутаты и те, кто только начинает свой пусть в политике, нацелены на прямой контакт со своими гражданами. Есть понимание, что общение с помощью различных социальных сетей — самый быстрый и удобный способ. «Депутат без соцсетей, все равно что огород без кабачков», — пошутил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Псковской области.

«Что касается капремонта, все адреса я уже знаю, поэтому прихожу для проверки тихо и без приглашения, что называется. А с управляющей компанией, подрядчиком, представителем Фонда капитального ремонта, со старшими домов встречаемся не для того, чтобы пошуметь, а для того, чтобы понять, где есть ошибки и недочеты, что можно исправить», — заключил Алексей Севастьянов.
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Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

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