Двух братьев-коммерсантов осудят в Псковской области за незаконную вырубку леса на 43 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Обвинение предъявлено двум братьям – руководителям коммерческих предприятий в возрасте 32 и 36 лет, проживающим в Куньинском районе. Об этом сообщили в УМВД России по Псковской области.

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По данным следствия, в период с августа 2024-го по март 2025 года фигуранты в составе организованной группы вместе с неустановленными лицами незаконно заготавливали древесину в Жижицком участковом лесничестве, не имея на то необходимых документов – ни договора аренды земельного участка, ни договора купли‑продажи лесных насаждений.

Грубо нарушая правила заготовки деревьев и нормы Лесного кодекса РФ, «чёрные лесорубы» спилили 386 елей и одну сосну. С помощью бензопил они очистили стволы от сучьев и вершин, а затем разделили на шестиметровые сортименты. Для вывоза лесоматериалов использовалась специализированная техника: колёсные и трелёвочные тракторы, форвардер и другое лесозаготовительное оборудование.

Ущерб, причинённый лесному фонду, эксперты оценили более чем в 43 миллиона рублей.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского ведомства.

В ближайшее время материалы уголовного дела, возбуждённого и расследованного по части 3 статьи 260 УК РФ, вместе с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.