 
Общество

Двух братьев-коммерсантов осудят в Псковской области за незаконную вырубку леса на 43 млн рублей

0

Завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Обвинение предъявлено двум братьям – руководителям коммерческих предприятий в возрасте 32 и 36 лет, проживающим в Куньинском районе. Об этом сообщили в УМВД России по Псковской области. 

Фото: МВД. Медиа

По данным следствия, в период с августа 2024-го по март 2025 года фигуранты в составе организованной группы вместе с неустановленными лицами незаконно заготавливали древесину в Жижицком участковом лесничестве, не имея на то необходимых документов – ни договора аренды земельного участка, ни договора купли‑продажи лесных насаждений.

Грубо нарушая правила заготовки деревьев и нормы Лесного кодекса РФ, «чёрные лесорубы» спилили 386 елей и одну сосну. С помощью бензопил они очистили стволы от сучьев и вершин, а затем разделили на шестиметровые сортименты. Для вывоза лесоматериалов использовалась специализированная техника: колёсные и трелёвочные тракторы, форвардер и другое лесозаготовительное оборудование.

Ущерб, причинённый лесному фонду, эксперты оценили более чем в 43 миллиона рублей.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского ведомства.

В ближайшее время материалы уголовного дела, возбуждённого и расследованного по части 3 статьи 260 УК РФ, вместе с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026