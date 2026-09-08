Кратковременное полярное сияние запечатлел астроном-любитель в Изборске

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел в Изборске кратковременное, но хорошо заметное полярное сияние благодаря тому, что в последний момент изменил свой автобусный маршрут и сохранил обзор на север. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Оно продолжалось недолго, всего пять минут, но разгорелось неплохо, — отметил Петр Митрофанов. — Затем оно утихло, и на небе осталось лишь слабое свечение».

«Хорошо, что я поехал в Изборск, так как, если бы я снимал там, где и вчера, в Захново, то ничего бы не заметил и не заснял из-за отсутствия обзора на север», — пояснил фотограф.

«А ведь у меня были мысли поехать в Захново, и я уже почти сел в 205-й автобус, но в последний момент передумал и поехал на 207-м. Мне повезло», — рассказал астроном-любитель.