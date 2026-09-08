На Земле зафиксирована первая магнитная буря осени

На Земле примерно в 11.00 по московскому времени началась первая магнитная буря сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображения: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Событие на данный момент является слабым и относится к первой категории по 5-балльной шкале. Буря прогнозировалась ещё накануне в связи с ожидавшимся приходом к планете плазменного облака, выброшенного Солнцем трое суток назад. Плазма от Солнца пришла к Земле ещё вчера в середине дня, вызвав продолжительные геомагнитные возмущения (жёлтый уровень), которые по состоянию на текущий момент продолжаются уже около суток. Сегодня же был превышен порог бури.

Согласно прогнозу, стабилизация геомагнитной обстановки возможна не раньше чем через двое суток. В этот период возможны бури уровня 2 (средние) и с небольшой вероятностью — уровня 3 (сильные).

Геомагнитная активность в настоящий момент привела к заметному снижению границы полярных сияний в сторону средних широт. Сильный всплеск северных сияний был зарегистрирован вчера около полуночи по московскому времени, когда поступили многочисленные сообщения из северных и северо-западных регионов страны, добавили в лаборатории.