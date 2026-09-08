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Наступит ли бабье лето в Псковской области, ответили в гидрометцентре

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Специалисты пока не исключают и не отменяют наступление традиционного устойчивого бабьего лета на одну-две недели в Псковской области в последней декаде сентября и начале октября. В ближайшее время короткие солнечные промежутки с температурами до +20°C будут чередоваться с дождливыми днями. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Хорошее бабье лето на две недели пока, к сожалению, не просматривается. Короткие промежутки без осадков и достаточно солнечные с температурами до +20°C будут чередоваться с дождливыми днями», — отметила Тала Нещадимова.

Она пояснила, что три дня — вчера, сегодня и завтра — составляют короткий кусочек бабьего лета, за которым последует дождливый промежуток, а затем снова наступят два-три дня солнца.

При этом начальник гидрометцентра подчеркнула, что специалисты ожидают традиционное устойчивое бабье лето на одну-две недели, пока его не исключают и не отменяют.

«Но оно уже не состоится в первой половине сентября. Будем надеяться на последнюю декаду сентября и начало октября», — уточнила синоптик.
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