Интенсив по психологической самозащите проведет псковский клуб «Женский интерес»

Встреча на тему «Как вести переговоры, выигрывать конфликты и защищаться от манипуляций» пройдёт 9 сентября в 15:00 в клубе «Женский интерес» при псковском кадровом центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Областном центре занятости населения.

Фото: женский клуб «Женский интерес»

Спикер - гипнотерапевт, регрессолог, коуч Ирина Шмель. Специалист разберёт с участницами клуба, как распознать манипуляцию в самом начале, как сохранять спокойствие в конфликте и не дать себя вывести из равновесия, какие фразы и техники помогут выиграть любые переговоры и как отстаивать свои границы мягко, но твёрдо.

«Участников познакомят с техникой "Три "Н" — "Наблюдение, Настрой, Нет", позволяющая отказать человеку без чувства вины и разрушения отношений. Эксперт называет этот приём "бархатной перчаткой со стальным кулаком"», - отметили в центре.

В финале встречи специалист даст участницам домашнее задание: за 24 часа трижды сказать «нет» незнакомым или близким людям, чтобы побороть синдром «удобного человека» и закрепить навык на практике.

«Ваш внутренний покой стоит дороже любого контракта. В переговорах побеждает не тот, кто умеет кричать, а тот, кто готов уйти. Истинная сила — в мягкой, но непробиваемой уверенности», — резюмирует Ирина Шмель.

Вход свободный. Узнать подробности и записаться можно в псковском кадровом центре по телефону: +7(8112) 29-22-79.

В кадровом центре добавили, что «Женские клубы» открылись после комплексной модернизации и действуют в рамках нацпроекта «Кадры». Участницами клубов становятся мамы с маленькими детьми, желающие возобновить карьеру, а также женщины, готовые реализовать свой предпринимательский потенциал или превратить хобби в стабильный заработок. Здесь можно найти единомышленников и поделиться опытом, который поможет кому-то обрести любимое дело и превратить его в доходный бизнес.