Интенсив по психологической самозащите проведет псковский клуб «Женский интерес»

Встреча на тему «Как вести переговоры, выигрывать конфликты и защищаться от манипуляций» пройдёт 9 сентября в 15:00 в клубе «Женский интерес» при псковском кадровом центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Областном центре занятости населения.
Фото: женский клуб «Женский интерес»
Спикер - гипнотерапевт, регрессолог, коуч Ирина Шмель. Специалист разберёт с участницами клуба, как распознать манипуляцию в самом начале, как сохранять спокойствие в конфликте и не дать себя вывести из равновесия, какие фразы и техники помогут выиграть любые переговоры и как отстаивать свои границы мягко, но твёрдо.
В финале встречи специалист даст участницам домашнее задание: за 24 часа трижды сказать «нет» незнакомым или близким людям, чтобы побороть синдром «удобного человека» и закрепить навык на практике.
Вход свободный. Узнать подробности и записаться можно в псковском кадровом центре по телефону: +7(8112) 29-22-79.
В кадровом центре добавили, что «Женские клубы» открылись после комплексной модернизации и действуют в рамках нацпроекта «Кадры». Участницами клубов становятся мамы с маленькими детьми, желающие возобновить карьеру, а также женщины, готовые реализовать свой предпринимательский потенциал или превратить хобби в стабильный заработок. Здесь можно найти единомышленников и поделиться опытом, который поможет кому-то обрести любимое дело и превратить его в доходный бизнес.