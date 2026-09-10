На встрече в кадровом центре псковичек научили говорить «нет»

Встреча на тему «Как вести переговоры, выигрывать конфликты и защищаться от манипуляций» прошла в Женском клубе при Псковском кадровом центре 9 сентября. В мероприятии приняли участие более 20 женщин, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения. Клуб «Женский интерес» работает в рамках национального проекта «Кадры».

Фото здесь и далее: Областной центр занятости населения

«Такие познавательные встречи здесь проводятся регулярно», - уточнили в ОЦЗН.

В качестве спикера выступила Ирина Шмель — гипнотерапевт, регрессолог, коуч. С приветственным словом к присутствующим обратилась сенатор от Псковской области, председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Женское движение «Единой России»» Наталья Мельникова.

«Тема сегодняшней встречи выбрана не случайно. Мы собрались, чтобы вместе обсудить, найти общие точки соприкосновения и разобраться, как сегодня вести переговоры дипломатично, улаживать конфликты, оставаться единой командой и сохранять позитивный настрой», - отметила сенатор.

На встрече разобрали ключевые вопросы: как распознать манипуляцию в самом начале, как сохранять спокойствие в конфликте и не дать себя вывести из равновесия, какие фразы и техники помогут выиграть любые переговоры, а также как отстаивать свои границы мягко, но твёрдо.

Особый восторг публики вызвала техника «Три «Н»» — Наблюдение, Настрой, Нет, позволяющая отказать человеку без чувства вины и разрушения отношений.

В финале встречи специалист дала участницам домашнее задание: за 24 часа трижды сказать «нет» незнакомым или близким людям, чтобы побороть синдром «удобного человека» и закрепить навык на практике.