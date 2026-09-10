На встрече в кадровом центре псковичек научили говорить «нет»

Встреча на тему «Как вести переговоры, выигрывать конфликты и защищаться от манипуляций» прошла в Женском клубе при Псковском кадровом центре 9 сентября. В мероприятии приняли участие более 20 женщин, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения. Клуб «Женский интерес» работает в рамках национального проекта «Кадры».
Фото здесь и далее: Областной центр занятости населения
В качестве спикера выступила Ирина Шмель — гипнотерапевт, регрессолог, коуч. С приветственным словом к присутствующим обратилась сенатор от Псковской области, председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Женское движение «Единой России»» Наталья Мельникова.
На встрече разобрали ключевые вопросы: как распознать манипуляцию в самом начале, как сохранять спокойствие в конфликте и не дать себя вывести из равновесия, какие фразы и техники помогут выиграть любые переговоры, а также как отстаивать свои границы мягко, но твёрдо.
Особый восторг публики вызвала техника «Три «Н»» — Наблюдение, Настрой, Нет, позволяющая отказать человеку без чувства вины и разрушения отношений.
В финале встречи специалист дала участницам домашнее задание: за 24 часа трижды сказать «нет» незнакомым или близким людям, чтобы побороть синдром «удобного человека» и закрепить навык на практике.