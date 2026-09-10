Врач рассказала, когда ожидать первую волну заболеваемости ОРВИ

Первая волна заболеваемости ОРВИ фиксируется к концу второй-третьей недели сентября, причем зимой и осенью регистрируется до 82-90% всех случаев острой респираторной инфекции в году. Об этом рассказала ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милехина.

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«Возвращение детей в классы после летних каникул неизбежно сопровождается резким всплеском заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По статистике Роспотребнадзора, в осенне-зимний период в России регистрируется до 82-90% всех случаев ОРВИ в году, а дети традиционно остаются главным резервуаром и двигателем этой статистики. Первую волну простуд мы фиксируем уже к концу второй-третьей недели сентября», — сказала Мария Милехина.

Также она добавила, что средний инкубационный период большинства респираторных вирусов - риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа — составляет от двух до пяти дней. Уже к середине месяца педиатрические участки заполняются первыми пациентами, пишет ТАСС.