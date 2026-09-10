 
Общество

Врач рассказала, когда ожидать первую волну заболеваемости ОРВИ

0

Первая волна заболеваемости ОРВИ фиксируется к концу второй-третьей недели сентября, причем зимой и осенью регистрируется до 82-90% всех случаев острой респираторной инфекции в году. Об этом рассказала ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милехина.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Возвращение детей в классы после летних каникул неизбежно сопровождается резким всплеском заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По статистике Роспотребнадзора, в осенне-зимний период в России регистрируется до 82-90% всех случаев ОРВИ в году, а дети традиционно остаются главным резервуаром и двигателем этой статистики. Первую волну простуд мы фиксируем уже к концу второй-третьей недели сентября», — сказала Мария Милехина.

Также она добавила, что средний инкубационный период большинства респираторных вирусов - риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа — составляет от двух до пяти дней. Уже к середине месяца педиатрические участки заполняются первыми пациентами, пишет ТАСС.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026