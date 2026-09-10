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Росгвардия за неделю свыше 350 раз выезжала на охраняемые объекты Псковской области по сигналу «Тревога»

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Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области совершили 354 выезда на охраняемые объекты области по сигналам «Тревога» с 3 по 9 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, за административные правонарушения были задержаны девять граждан.

Так, в городе Великие Луки сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего мужчину, который попытался вынести неоплаченный товар из магазина «Магнит». Благодаря оперативным действиям наряда группы задержания вневедомственной охраны правонарушитель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Два раза росгвардейцев привлекали для обеспечения безопасности и правопорядка по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

Вневедомственная охрана Росгвардии осуществляет круглосуточную защиту имущества граждан и организаций. Оперативное реагирование на сигналы «Тревога» и слаженные действия личного состава позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности на охраняемых объектах, подчеркнули в ведомстве. 

В настоящее время подразделения обеспечивают централизованную охрану более пяти тысяч объектов граждан Псковской области, а также около 100 транспортных средств.

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