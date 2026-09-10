Евгений Васильев: Молодых врачей в Псковской области привлекает репутация клиник

Псковская область входит в число регионов-лидеров, которые предоставляют медицинским специалистам максимальный пакет мер поддержки, однако молодых врачей в первую очередь привлекают репутация и возможности конкретного учреждения. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил депутат Псковской городской Думы и главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев, комментируя итоги рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным.

Говоря о внимании властей к кадровому вопросу в медицине, спикер подчеркнул высокий уровень региональных гарантий. «Меры поддержки для специалистов в Псковской области являются одними из самых лучших в России. Мы входим в число тех регионов, которые предоставляют максимальный пакет мер поддержки», - уточнил Евгений Васильев. При этом главврач обратил внимание, что государственные программы привлекают молодежь меньше, чем статус самой больницы. «В большей степени работает репутация учреждения и его возможности, которые привлекают ребят», - пояснил он.

Главный врач также указал на наличие серьезных кадровых потерь и объяснил неэффективность части целевых направлений спецификой профессии. «Медицина - это в первую очередь чаще всего женская специальность, особенно детская медицина. У девушек есть слабость: они уходят в декрет, выходят замуж за военных и покидают регион. Это создает очень серьёзную проблему», - констатировал врач.

Евгений Васильев разъяснил причину пристального внимания властей к воспитанию медицинских кадров. «Процесс подготовки медицинских кадров занимает много времени. Это одна из самых длительных профессий для обучения. Поэтому главы региона и государства уделяют воспитанию специалистов пристальное внимание», - сказал он.

В завершение разговора депутат обозначил общий вектор развития отрасли. «На сегодняшний день мы имеем положительную историю для нашего региона по медицине. Глава государства всегда относит медицину к числу приоритетных задач, которые он ставит перед каждым руководителем региона», - резюмировал Евгений Васильев.

На встрече с президентом губернатор рассказал, что Псковской области удалось переломить негативную тенденцию по увеличению дефицита медицинских и педагогических кадров.