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Андрей Беляев о встрече губернатора с президентом: Системная работа по развитию региона находит свое отражение непосредственно на местах

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Для муниципалитетов Псковской области особенно важно, что системная работа по развитию региона находит свое отражение непосредственно на местах — в конкретных объектах, благоустроенных территориях и новых возможностях для жителей. Об этом сообщил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в Мах, комментируя встречу губернатора Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным.

Так, по словам главы администрации, в Великих Луках уже реализован ряд проектов, которые еще несколько лет назад казались серьезным вызовом. «Благодаря поддержке региона и федерального центра меняется городская среда, модернизируется социальная инфраструктура, создаются условия для комфортной жизни и дальнейшего развития города», — подчеркнул он.

За каждым таким проектом — последовательная работа на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

«Именно такой подход позволяет не просто решать отдельные вопросы, а формировать долгосрочную стратегию развития территорий. Работа продолжается. Развитие региона — продолжается», — резюмировал Андрей Беляев. 

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Андрей Беляев о встрече губернатора с президентом: Системная работа по развитию региона находит свое отражение непосредственно на местах

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