Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты в Эстонию

В пункте пропуска Шумилкино таможенники предотвратили незаконное перемещение валюты в крупном размере. 64-летняя россиянка переходила границу в пешем порядке и не заявила о наличии у неё товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном таможенном управлении.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
В ходе досмотра сотрудники обнаружили в рюкзаке, кармане, косметичке и сумочке женщины 15 тысяч долларов США, 2,2 тысяч евро, а также более 1,1 миллионов российских рублей. Общая сумма перевозимых денежных средств превысила 2,5 миллионов рублей в эквиваленте, что является крупным размером.
За вычетом разрешенной законом суммы к перемещению без декларирования, размер незаконно вывозимых наличных средств в денежном эквиваленте составил более 1,7 миллионов рублей.
Денежные средства изъяты до принятия решения судом.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет.