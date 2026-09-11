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Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты в Эстонию

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В пункте пропуска Шумилкино таможенники предотвратили незаконное перемещение валюты в крупном размере. 64-летняя россиянка переходила границу в пешем порядке и не заявила о наличии у неё товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном таможенном управлении.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

В ходе досмотра сотрудники обнаружили в рюкзаке, кармане, косметичке и сумочке женщины 15 тысяч долларов США, 2,2 тысяч евро, а также более 1,1 миллионов российских рублей. Общая сумма перевозимых денежных средств превысила 2,5 миллионов рублей в эквиваленте, что является крупным размером.

За вычетом разрешенной законом суммы к перемещению без декларирования, размер незаконно вывозимых наличных средств в денежном эквиваленте составил более 1,7 миллионов рублей.

Денежные средства изъяты до принятия решения судом.

«Из России разрешено вывозить наличную иностранную валюту в эквиваленте не более 10 тыс. долларов США на одного человека. Вывоз сверх этого лимита запрещен. Наличные рубли можно вывозить без ограничений по сумме, но если их эквивалент превышает 10 тыс. долларов, то необходимо письменное декларирование», – пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Семён Кириллов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет.

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