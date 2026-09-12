В Псковском округе проверили состояние Москвинской школы и местного музея

Рабочая поездка в территориальный отдел «Череха-Кирово» состоялась с посещением социальных объектов в деревне Кирово. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Вместе с сенатором Натальей Мельниковой, депутатом Госдумы, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Козловским и депутатом Собрания Псковского округа Андреем Ключко глава округа посетила Москвинскую школу.

«Мы стараемся, чтобы "простая сельская школа" максимально не отличалась от городской. Профильные национальные проекты, региональные программы, муниципальное финансирование – применяем все инструменты. Так, год назад за муниципальные средства обновили подъезд к школе. В минувшем сезоне – ремонт системы отопления, поэтапно выполняли ремонт санитарных комнат. Обновляется материально-техническая база, в школе оборудованы кабинеты "Точка роста", в столовой детей вкусно кормят горячим питанием. В ходе осмотра пообщались с учащимися, а в дошкольном отделении нас встретили дружелюбные малыши», - отметила Наталья Федорова.

Также участники рабочей поездки посетили местный музей. Около половины его коллекции составляют предметы крестьянского быта и обихода, возраст некоторых экспонатов превышает сто лет. Остальная часть — находки времен Великой Отечественной войны, обнаруженные поисковиками в окрестностях Кирово, где проходили ожесточенные бои.

«Заведует пространством большой энтузиаст Елена Тихомирова. Предметы обихода и крестьянского быта с вековой и более историй составляют примерно половину внушительной коллекции. Вторая половина – находки времен Великой Отечественной войны, сделанные поисковиками в окрестностях Кирово (а здесь шли жестокие бои). Всё достойно представлено. Частые гости в музее – школьники, для них это замечательный наглядный материал для изучения. А энтузиастов-музейщиков нужно от души поблагодарить за большой вклад в сохранение истории и традиций Псковской земли», - заключила глава округа.