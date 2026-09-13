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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с рассылкой писем из налоговой

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Мошенники начали обманывать россиян, рассылая бумажные письма о корректировке декларации, а затем — электронные уведомления о новом извещении в личном кабинете со ссылкой на фишинговую копию сайта налоговой, рассказал сенатор Артем Шейкин.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Один из новых возможных сценариев начинается с бумажного письма о необходимости скорректировать налоговую декларацию или предоставить документы, подтверждающие расходы. Позднее на электронную почту могут начать поступать уведомления о якобы появившемся извещении в личном кабинете. Для ознакомления с ним предлагается перейти по приложенной ссылке», — сказал Артем Шейкин.

Сенатор отметил, что такая ссылка может вести на копию официального сервиса, где человеку предложат авторизоваться. По его словам, если жертва введет логин, пароль или другие сведения, они окажутся у мошенников.

«Имя отправителя, логотип ведомства и официальный стиль письма сами по себе не подтверждают его подлинность. Безопаснее самостоятельно открыть личный кабинет налогоплательщика и проверить, действительно ли там появился новый документ», — предупредил политик.

Артем Шейкин добавил, что информацию о налоговой задолженности можно дополнительно проверить на «Госуслугах», пишет «РИА Новости».

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