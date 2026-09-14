Благотворительное кафе «ДоброДомик» открылось в Пскове

Торжественное открытие благотворительного кафе «ДоброДомик» состоялось в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Со вступительным словом выступила президент фонда «ДоброДомик» Александра Синяк:

«В первую очередь мы хотим поблагодарить администрацию города Пскова, потому что нам предоставили помещение в безвозмездную аренду на десять лет, которые каждый день будет работать благодарность старшему поколению. Добродомик в Пскове становится четырнадцатым Добродомиком в стране. Здесь для старшего поколения все бесплатно и все в благодарность. Каждый будний день с первого октября, как раз праздник День пожилого человека, здесь будут проходить благодарные обеды с двенадцати до шестнадцати часов. Также здесь будет работать благотворительная парикмахерская уже с завтрашнего дня, здесь будет работать кабинет психолога и здесь будет работать класс компьютерной грамотности и большой досуговый центр. Самое главное, что мы хотим выразить этим пространством, это благодарность к вам, тем, кто защищал наше будущее, а мы бережем ваше настоящее».

«ДоброДомик» — федеральный Благотворительный Фонд помощи старшему поколению. Миссия проекта — окружать заботой и вниманием пожилых людей, выражать им благодарность за их труд и жизненный опыт. Одним из ключевых направлений работы является открытие благотворительных кафе и досуговых центров для старшего поколения. Такие пространства успешно действуют в различных регионах России.

В программе мероприятия пройдет знакомство с пространством кафе и его возможностями, общение с командой фонда, волонтерами и гостями, интервью с президентом фонда «ДоброДомик» Александрой Синяк, а также обсуждение дальнейшего сотрудничества и совместных социальных инициатив. На мероприятии также присутствовал депутат Псковской городской Думы и член попечительского совета фонда Антон Мороз.

В этот же день, в 18:00 в Пскове пройдет благотворительный концерт «Заряжай добром», приуроченный к открытию. В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, музыкантов и приглашенных артистов, а также благотворительная ярмарка. Все средства, собранные в ходе концерта, будут направлены на обеспечение работы псковского «Добродомика».