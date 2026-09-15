В Острове оштрафовали петербурженку на 130 тысяч рублей за фиктивную прописку

Островский городской суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, признанной виновной в фиктивной регистрации граждан РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что собственник жилого помещения в деревне Большие Пустынки Островского муниципального округа в марте и мае 2025 года фиктивно зарегистрировала в нем четырех граждан Российской Федерации. При этом фактически жилье предоставлять им женщина не собиралась.

В ходе судебного разбирательства подсудимая признала в полном объеме свою вину и раскаялась.

Суд назначил женщине окончательное наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.