«В фокусе»: Дмитрий Быстров о ремонте дорог и готовности Островского округа к зиме

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии – глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним широкий круг вопросов жизнедеятельности муниципалитета.

Какие проекты дорожной сферы реализуются на территории округа в этом сезоне? Готовы ли дорожные предприятия-подрядчики к осенне-зимнему содержанию дорог? Как Островский округ в целом подготовился к осенне-зимнему периоду? Как продвигается строительство зала единоборств? Насколько успешно стартовал новый учебный год?