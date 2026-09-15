Медики должны быть уверены: государство и профсоюзы стоят на страже их трудовых прав — СОЦПРОФ

Повышение порогов для проверок зарплат медиков требует одновременного усиления механизмов защиты их трудовых прав и активного участия профсоюзов в мониторинге. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя в своем Telegram-канале проект Минтруда о корректировке индикаторов риска для выявления нарушений в оплате труда медицинских работников.

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект приказа, который корректирует индикаторы риска, используемые Рострудом для выявления возможных нарушений при выплате заработной платы сотрудникам медицинских организаций. Документ проходит общественное обсуждение.

Согласно проекту, один из ключевых индикаторов — снижение зарплаты медработников по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года — предлагается изменить. Сейчас он срабатывает, если выплаты уменьшились как минимум у десяти сотрудников и они составляют 25% или более работников соответствующих категорий (врачи, медработники с высшим немедицинским образованием, средний и младший медперсонал). Минтруд предлагает повысить этот порог до 30%.

Второй индикатор связан с зарплатами ниже МРОТ. В настоящее время он применяется, если за каждый месяц предыдущего квартала выплаты ниже МРОТ начислялись не менее чем 60 сотрудникам, а их доля составляла от 50% штата. Ведомство предлагает увеличить эти значения до 70 человек и 70% соответственно.

Индикаторы риска сами по себе не означают, что организация нарушила трудовое законодательство. Они лишь указывают на вероятность нарушения и могут стать основанием для контрольных мероприятий. В Минтруда отмечают, что изменения направлены на снижение числа «ложных срабатываний» (например, из-за отпусков или больничных) и уменьшение избыточной нагрузки как на медицинские организации, так и на проверяющие органы.

«Мы внимательно изучили предложение Минтруда. С одной стороны, понятно стремление ведомства сделать систему индикаторов более точной и снизить административную нагрузку на больницы и поликлиники. Отпуска, больничные листы, временное отсутствие сотрудников действительно могут давать статистические «просадки» по зарплате, и не каждая такая ситуация должна автоматически запускать проверку. С другой стороны, медицина — это отрасль, где вопросы оплаты труда особенно чувствительны. Врачи, средний и младший персонал работают в условиях высокой ответственности и нередко — кадрового дефицита. Любое ослабление контроля за массовым снижением заработков может создать риски для тех коллективов, где действительно происходят нарушения. Профсоюзы СОЦПРОФ считают, что повышение порога с 25 до 30 процентов и изменение критериев по выплатам ниже МРОТ допустимы только при одновременном усилении других механизмов защиты. Мы настаиваем на более активном участии профсоюзных организаций в мониторинге ситуации на местах, на обязательном учёте мнений трудовых коллективов при оценке динамики зарплат и на сохранении возможности оперативного реагирования в случаях, когда снижение выплат носит системный характер. Медицинские работники должны быть уверены: государство и профсоюзы стоят на страже их трудовых прав, а не просто оптимизируют число проверок. СОЦПРОФ готов участвовать в общественном обсуждении проекта и вносить конкретные предложения, чтобы баланс между снижением избыточного давления на организации и реальной защитой людей не был нарушен», - дал развёрнутый комментарий по поводу инициативы Сергей Вострецов.

В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ подчеркнули, что продолжат следить за ходом общественного обсуждения документа и за практикой применения индикаторов риска в сфере здравоохранения.