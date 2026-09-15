Медики должны быть уверены: государство и профсоюзы стоят на страже их трудовых прав — СОЦПРОФ

Повышение порогов для проверок зарплат медиков требует одновременного усиления механизмов защиты их трудовых прав и активного участия профсоюзов в мониторинге. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя в своем Telegram-канале проект Минтруда о корректировке индикаторов риска для выявления нарушений в оплате труда медицинских работников.
Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект приказа, который корректирует индикаторы риска, используемые Рострудом для выявления возможных нарушений при выплате заработной платы сотрудникам медицинских организаций. Документ проходит общественное обсуждение.
Согласно проекту, один из ключевых индикаторов — снижение зарплаты медработников по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года — предлагается изменить. Сейчас он срабатывает, если выплаты уменьшились как минимум у десяти сотрудников и они составляют 25% или более работников соответствующих категорий (врачи, медработники с высшим немедицинским образованием, средний и младший медперсонал). Минтруд предлагает повысить этот порог до 30%.
Второй индикатор связан с зарплатами ниже МРОТ. В настоящее время он применяется, если за каждый месяц предыдущего квартала выплаты ниже МРОТ начислялись не менее чем 60 сотрудникам, а их доля составляла от 50% штата. Ведомство предлагает увеличить эти значения до 70 человек и 70% соответственно.
Индикаторы риска сами по себе не означают, что организация нарушила трудовое законодательство. Они лишь указывают на вероятность нарушения и могут стать основанием для контрольных мероприятий. В Минтруда отмечают, что изменения направлены на снижение числа «ложных срабатываний» (например, из-за отпусков или больничных) и уменьшение избыточной нагрузки как на медицинские организации, так и на проверяющие органы.
В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ подчеркнули, что продолжат следить за ходом общественного обсуждения документа и за практикой применения индикаторов риска в сфере здравоохранения.