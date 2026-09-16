Эксперты объяснили влияние телефона родителя на психику ребенка

Телефон стал частью повседневной жизни родителей: через него взрослые решают рабочие вопросы, общаются и получают информацию. Однако постоянная цифровая занятость мамы или папы может влиять на отношения с ребенком, если экран начинает вытеснять живое общение и эмоциональный контакт. О том, как привычка постоянно быть в телефоне отражается на психике детей и что помогает сохранить связь в семье, 16 сентября рассказали психолог, нейропсихолог, педагог-психолог Анна Кирюшина и детский невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

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Проблема заключается не в самом телефоне, а в том, что устройство может регулярно прерывать контакт между родителем и ребенком. По словам Кирюшиной, взрослый может находиться рядом физически, но оставаться эмоционально недоступным для ребенка.

«Такое присутствие вместе с отсутствием одновременно. И при этом важно понимать, что ребенку очень важно именно физическое присутствие. Даже не просто физическое, ему важна именно эмоциональная близость, которая будет сопровождать это физическое присутствие, — пояснила психолог.

По словам специалиста, ребенок оценивает отношение взрослого через его реакцию. Если родитель смотрит в экран и не отвечает на слова ребенка, он может воспринимать это как отсутствие интереса к своим переживаниям.

Бутенко отметила, что сам по себе телефон не представляет угрозы для развития ребенка. По словам врача, проблемы возникают в тех случаях, когда цифровые устройства начинают регулярно вытеснять живое общение и взаимодействие между ребенком и взрослыми.

Регулярное отсутствие эмоционального отклика со стороны родителей может отражаться на самооценке ребенка и его доверии к взрослым. По словам Кирюшиной, ребенок может решить, что его переживания не имеют значения.

«Ребенок понимает, что он, в принципе, не важен. Он понимает, что всё, что он говорит, не вызывает эмоционального отклика», — отметила психолог.

По словам специалиста, если обычные попытки ребенка получить внимание не работают, он может менять свое поведение: чаще капризничать, кричать или провоцировать родителей на эмоциональную реакцию. Для ребенка в этот момент важно не то, положительная или отрицательная будет эмоция, а сам факт контакта.

При этом речь идет не об отдельных ситуациях, когда взрослому необходимо ответить на рабочее сообщение, а о постоянном повторении такой модели. По словам Кирюшиной, ребенок не учитывает причины занятости родителя и может воспринимать отсутствие реакции как ощущение, что его не слышат и не замечают.

Дети формируют отношение к гаджетам не только через правила, которые устанавливают взрослые, но и через наблюдение за их поведением. Если родители постоянно находятся в телефоне, ребенок может воспринимать это как норму.

По словам Кирюшиной, именно поэтому дети сами начинают чаще просить гаджеты: они копируют поведение взрослых и могут пытаться таким образом получить внимание.

«Если телефон постоянно в руках у мамы, у папы, то есть и для ребенка, соответственно, это тоже норма», — объяснила психолог.

Бутенко отметила, что в семье важно избегать двойных стандартов: ребенку сложно объяснить ограничения на использование телефона, если взрослые сами постоянно отвлекаются на гаджеты во время совместных занятий, пишут «Известия».

По словам специалиста, дети усваивают не только правила, которые им объясняют родители, но и поведение, которое они ежедневно наблюдают. Поэтому семейные правила использования устройств должны распространяться на всех членов семьи, включая взрослых.