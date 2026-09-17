Угроза заморозков в Псковской области пока отсутствует — гидрометцентр

Заморозков в Псковской области до начала последней пятидневки сентября не ожидают, поскольку пока в регионе установились циклоны. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.

«Да, влияние антициклона холодное. Поэтому до начала последней пятидневки мы не рассматриваем угрозу заморозков в Псковской области. Дальше синоптики будут корректировать прогноз. Чем хороши циклоны? Они не приносят заморозков. Антициклон - да: днём тепло, но ночью нас может ожидать неприятность в виде заморозков», – пояснила Тала Нещадимова.

«Пока у нас циклоны, мы абсолютно спокойны насчёт заморозков и их отсутствия», – подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что вторая часть бабьего лета придет в Псковскую область после 25 сентября.

В ближайшие выходные пройдут кратковременные дожди и усилится юго-западный ветер.