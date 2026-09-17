 
Общество

Угроза заморозков в Псковской области пока отсутствует — гидрометцентр

0

Заморозков в Псковской области до начала последней пятидневки сентября не ожидают, поскольку пока в регионе установились циклоны. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.

«Да, влияние антициклона холодное. Поэтому до начала последней пятидневки мы не рассматриваем угрозу заморозков в Псковской области. Дальше синоптики будут корректировать прогноз. Чем хороши циклоны? Они не приносят заморозков. Антициклон - да: днём тепло, но ночью нас может ожидать неприятность в виде заморозков», – пояснила Тала Нещадимова.

«Пока у нас циклоны, мы абсолютно спокойны насчёт заморозков и их отсутствия», – подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что вторая часть бабьего лета придет в Псковскую область после 25 сентября. 

В ближайшие выходные пройдут кратковременные дожди и усилится юго-западный ветер.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026