Угроза заморозков в Псковской области пока отсутствует — гидрометцентр

Заморозков в Псковской области до начала последней пятидневки сентября не ожидают, поскольку пока в регионе установились циклоны. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.
«Пока у нас циклоны, мы абсолютно спокойны насчёт заморозков и их отсутствия», – подчеркнула специалист.
Ранее сообщалось, что вторая часть бабьего лета придет в Псковскую область после 25 сентября.
В ближайшие выходные пройдут кратковременные дожди и усилится юго-западный ветер.