Военно-патриотический фестиваль «Защитники будущего» проходит в Пскове

Ежегодный военно-патриотический фестиваль «Защитники будущего» проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове сегодня, 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На торжественном открытии выступили министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, организатор фестиваля и директор фестиваля фиджитал спорта Псковской области Василий Демидов. Также с видеоприветствием выступили президент Федерации гонки дронов Илья Галаев, основатель и председатель Всероссийской общественной организации «Федерация лазертага России» Дмитрий Солодов.

«На самом деле сегодня «Простория» стала настоящим центром притяжения всех киберспортсменов Псковской области. Здесь представлены не только достижения нашего военно-патриотического воспитания, но и новейшие образцы беспилотных летательных аппаратов от нашего российского производства, поэтому рекомендую всем в перерывах между играми обязательно пройти на этот стенд и посмотреть прекрасный беспилотный летательный аппарат, который представляют центр «Воин» и пограничное управление ФСБ России по Псковской области. Это действительно важное достижение, которое гарантирует суверенитет нашей страны во время проведения специальной военной операции. Ребята, желаю всем спортсменам сегодня показать свои лучшие результаты, достичь побед и получить награды, которые уже ждут своих обладателей. Желаю фестивалю прекрасных показателей, высоких достижений спортсменов. Ребята, всем желаю удачи!», — сказал министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

В рамках фестиваля проходят соревнования по инновационным видам спорта, по результатам которых победители получат кубки, медали и подарочные кружки.

Посетители могут попробовать себя в лазерном бою, гонках дронов, фиджитал-спорте, VR-погружении, симуляторе полётов, увидеть военно-патриотическую выставку и поучаствовать в практических сессиях.

Также на площадке гости могут познакомиться с центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», региональным отделением «Движение первых», пограничным управлением ФСБ России по Псковской области, студией стендового моделирования «Диорама», увидеть беспилотный разведывательный летательный аппарат зала, поучаствовать в розыгрыше призов, сфотографироваться в селфи-зеркале и сделать 360-градусное видео.

Кроме того, гости могут проголосовать за самую популярную дисциплину среди участников фестиваля, и в 16:00 по итогам голосования будет выбрана лучшая дисциплина.

Интерактивные площадки работают до 17:00, вход свободный.

Фестиваль организован Центром молодёжи и общественных инициатив Псковской области и Федерацией фиджитал-спорта Псковской области при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».