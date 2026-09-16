Мемориальные доски Нечаеву, Альбрехту и Ладинскому хотят установить в Пскове

Установку мемориальных досок обсудили на заседании комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы, которое прошло сегодня под председательством Алеси Михачевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

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Депутаты обсудили вопрос об установке мемориальной доски Почетному гражданину города Пскова, участнику Великой Отечественной войны, писателю Евгению Нечаеву. Кроме того, они рассмотрели вопросы об установке памятных досок доктору медицинских наук, одному из основоположников протезирования в Российской империи и СССР Герману Альбрехту и русскому писателю, автору исторических романов Антонину Ладинскому.

Также в повестке дня звучали вопросы о поощрении благодарственным письмом ПГД депутата, заместителя председателя городской Думы Ольги Федоровой и о внесении изменений в положение о присвоении имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести данные вопросы в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».