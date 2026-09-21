Почему некоторые слухи живут годами, ответил психолог

Слух можно сравнить с вирусом, но распространяется он не просто от человека к человеку. Ему нужна подходящая психологическая среда. Политический слух становится заразным, когда одновременно отвечает на существующие страхи, подтверждает уже имеющиеся представления человека и оставляет пространство для домысливания. Об этом рассказал политический психолог, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин.

«Еще классик социальной психологии Гордон Олпорт, много лет работавший в Гарвардском университете, занимался проблемой распространения слухов. В исследованиях слухов была сформулирована важная закономерность: их интенсивность связана со значимостью темы для людей и неопределенностью ситуации. Чем важнее происходящее и чем меньше достоверной информации, тем благоприятнее среда для слуха. Сегодня к этому можно добавить скорость социальных сетей и эффект многократного повторения. Исследования показывают, что повторение информации способно повышать субъективное ощущение ее правдоподобия, работает так называемый эффект иллюзорной истины, а если грубее, то эффект дятла», — объяснил Артур Вафин.

Почему один политический слух исчезает за сутки, а другой живет годами? По словам эксперта, долгоживущий слух обычно невозможно окончательно закрыть одним фактом. Он встроен в более широкую картину мира. Если человек уже подозревает, например, какую-то социальную группу в определенном поведении, новый слух воспринимается не как совершенно новая информация, а как очередное подтверждение того, что человек якобы и так знал.

«Касс Санстейн в работе о ложных слухах обращал внимание именно на эту связь слуха с предшествующими убеждениями группы, а также на информационные каскады, то есть ситуацию, когда люди начинают верить сообщению в том числе потому, что видят: в него верят другие», — добавил Артур Вафин.

Поэтому, как отметил политпсихолог, у заразного политического слуха есть несколько компонентов: эмоциональность, неопределенность, соответствие уже существующим ожиданиям и постоянное социальное подтверждение. Причем опровержение не всегда означает конец истории. Фактчекинг действительно способен корректировать ошибочные представления, но не всегда. Рацио бывает уперто и, извините, порой тупит, пишет RuNews24.ru.