Почему некоторые слухи живут годами, ответил психолог

Слух можно сравнить с вирусом, но распространяется он не просто от человека к человеку. Ему нужна подходящая психологическая среда. Политический слух становится заразным, когда одновременно отвечает на существующие страхи, подтверждает уже имеющиеся представления человека и оставляет пространство для домысливания. Об этом рассказал политический психолог, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин.
«Еще классик социальной психологии Гордон Олпорт, много лет работавший в Гарвардском университете, занимался проблемой распространения слухов. В исследованиях слухов была сформулирована важная закономерность: их интенсивность связана со значимостью темы для людей и неопределенностью ситуации. Чем важнее происходящее и чем меньше достоверной информации, тем благоприятнее среда для слуха. Сегодня к этому можно добавить скорость социальных сетей и эффект многократного повторения. Исследования показывают, что повторение информации способно повышать субъективное ощущение ее правдоподобия, работает так называемый эффект иллюзорной истины, а если грубее, то эффект дятла», — объяснил Артур Вафин.
Почему один политический слух исчезает за сутки, а другой живет годами? По словам эксперта, долгоживущий слух обычно невозможно окончательно закрыть одним фактом. Он встроен в более широкую картину мира. Если человек уже подозревает, например, какую-то социальную группу в определенном поведении, новый слух воспринимается не как совершенно новая информация, а как очередное подтверждение того, что человек якобы и так знал.
«Касс Санстейн в работе о ложных слухах обращал внимание именно на эту связь слуха с предшествующими убеждениями группы, а также на информационные каскады, то есть ситуацию, когда люди начинают верить сообщению в том числе потому, что видят: в него верят другие», — добавил Артур Вафин.
Поэтому, как отметил политпсихолог, у заразного политического слуха есть несколько компонентов: эмоциональность, неопределенность, соответствие уже существующим ожиданиям и постоянное социальное подтверждение. Причем опровержение не всегда означает конец истории. Фактчекинг действительно способен корректировать ошибочные представления, но не всегда. Рацио бывает уперто и, извините, порой тупит, пишет RuNews24.ru.
«В этом парадокс слуха. Факт требует доказательства, а хороший слух предлагает объяснение. Он превращает сложную и непонятную политическую реальность в короткий сюжет с понятными героями. Пока этот сюжет психологически нужен аудитории, слух продолжает жить. Иногда значительно дольше, чем событие, из которого он когда-то возник», — заключил Артур Вафин.