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В Великих Луках приставы взыскали 2,5 млн рублей с дорожного предприятия

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В отделение судебных приставов города Великие Луки на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании задолженности за предоставление услуг аутсорсинга спецтехники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Спор возник из-за договора оказания услуг, по которому компания предоставляла дорожному предприятию строительную технику и механизмы для реконструкции дороги в Великолукском муниципальном округе. Речь шла о комплексном аутсорсинге спецтехники: исполнитель не просто передавал машины во временное пользование, но и обеспечивал их управление квалифицированными операторами, техническое обслуживание, эксплуатацию, а при необходимости — транспортировку техники на объект заказчика и обратно за его счет. За работу техники с июля по октябрь 2025 года накопился долг более 2,5 миллионов рублей (с учетом частичной оплаты), который подтвержден подписанными актами и актом сверки.

Предприятие не спешило оплачивать задолженность.

Претензия истца, направленная в апреле 2026 года, осталась без ответа, что вынудило компанию обратиться в суд. Суд полностью признал правоту арендодателя в части основного долга, поскольку факт использования техники был документально подтвержден подписями и печатями ответчика, который не оспаривал ни объемы работ, ни их стоимость.

Руководство предприятия-должника уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили, что уклонение от исполнения решения суда влечет не только штрафы, но и перспективу возбуждения уголовного дела по статье 315 УК РФ.

В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с принадлежащим дорожному предприятию 23 автотранспортными средствами. Этого оказалось достаточно для того, чтобы задолженность поступила в полном объеме на депозитный счет ведомства.

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