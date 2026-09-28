 
Общество

Минздрав проведет проверку по сообщению о смерти младенца в роддоме Великих Лук

0

Министерство здравоохранения Псковской области проведет служебную проверку по факту распространения обращения в социальных сетях о смерти младенца в родильном доме Великих Лук. Об этом сообщили в министерстве. 

Под публикациями на эту тему женщины поделились собственным опытом родов в Великолукском роддоме. Сразу несколько пользовательниц рассказали о ситуациях, когда, по их словам, у них имелись показания или направления на кесарево сечение, однако первоначально им предлагали рожать самостоятельно. Женщины задаются вопросом, почему в подобных случаях предпочтение отдавалось естественным родам и были ли оправданы такие риски.

При этом рассказы пользователей являются их личными свидетельствами и не подтверждены официально. Связаны ли описанные ими случаи с ситуацией, после которой умер новорожденный, неизвестно.

Причины и обстоятельства смерти младенца официально пока не сообщались.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026