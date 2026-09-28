Минздрав проведет проверку по сообщению о смерти младенца в роддоме Великих Лук

Министерство здравоохранения Псковской области проведет служебную проверку по факту распространения обращения в социальных сетях о смерти младенца в родильном доме Великих Лук. Об этом сообщили в министерстве.

Под публикациями на эту тему женщины поделились собственным опытом родов в Великолукском роддоме. Сразу несколько пользовательниц рассказали о ситуациях, когда, по их словам, у них имелись показания или направления на кесарево сечение, однако первоначально им предлагали рожать самостоятельно. Женщины задаются вопросом, почему в подобных случаях предпочтение отдавалось естественным родам и были ли оправданы такие риски.

При этом рассказы пользователей являются их личными свидетельствами и не подтверждены официально. Связаны ли описанные ими случаи с ситуацией, после которой умер новорожденный, неизвестно.

Причины и обстоятельства смерти младенца официально пока не сообщались.