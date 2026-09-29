Подрядчик начал монтаж опор освещения в деревне Новгородка Пушкиногорского округа

Подрядчик приступил к монтажу опор освещения в деревне Новгородка, что в ближайшее время обеспечит освещение поворота с федеральной трассы в сторону Пушкинских и повысит безопасность движения. Об этом сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в своем канале Max.

Фото здесь и далее: канал Оксаны Филипповой в Max

«Подрядчик приступил к монтажу опор освещения в деревне Новгородка», - заявила Оксана Филиппова.

«В ближайшее время эти работы осветят поворот с федеральной трассы в сторону Пушкинских и сделают его более безопасным», - добавила она.