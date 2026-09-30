АО «Транснефть – Верхняя Волга» представило макет блока измерений качества на международной выставке в Казахстане

АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее общество ПАО «Транснефть») приняло участие в 30-й Казахстанской международной выставке «Нефть и Газ». В рамках экспозиции предприятие презентовало макет оперативного блока измерений показателей качества нефти и нефтепродуктов (БИК), выпускаемого в производственном филиале предприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО.

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Представленный макет демонстрирует возможности автоматизированной системы контроля качества углеводородов. Оборудование предназначено для высокоточного анализа параметров нефти и нефтепродуктов в потоке без вмешательства оператора. Технология обеспечивает надежный мониторинг характеристик продукции на объектах трубопроводной инфраструктуры, а ее эффективность уже подтверждена в ходе реальной эксплуатации.

С разработкой ознакомились представители государственных структур, профильных научно-исследовательских институтов, а также руководители предприятий малого и среднего бизнеса.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» регулярно участвует в отраслевых мероприятиях, демонстрируя передовые разработки в области импортозамещения и инноваций для топливно-энергетического комплекса, отметили в компании.