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АО «Транснефть – Верхняя Волга» представило макет блока измерений качества на международной выставке в Казахстане

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АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее общество ПАО «Транснефть») приняло участие в 30-й Казахстанской международной выставке «Нефть и Газ». В рамках экспозиции предприятие презентовало макет оперативного блока измерений показателей качества нефти и нефтепродуктов (БИК), выпускаемого в производственном филиале предприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО. 

Фото здесь и далее: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Представленный макет демонстрирует возможности автоматизированной системы контроля качества углеводородов. Оборудование предназначено для высокоточного анализа параметров нефти и нефтепродуктов в потоке без вмешательства оператора. Технология обеспечивает надежный мониторинг характеристик продукции на объектах трубопроводной инфраструктуры, а ее эффективность уже подтверждена в ходе реальной эксплуатации.

С разработкой ознакомились представители государственных структур, профильных научно-исследовательских институтов, а также руководители предприятий малого и среднего бизнеса.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» регулярно участвует в отраслевых мероприятиях, демонстрируя передовые разработки в области импортозамещения и инноваций для топливно-энергетического комплекса, отметили в компании. 

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