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В Великих Луках арестовали бомжа, осквернившего Вечный огонь

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Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Новосокольнического района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый мужчина, не имеющий постоянного места жительства. По версии следствия, обвиняемый в июле 2026 года, находясь у мемориала Вечный огонь в городе Великие Луки, бросил в пламя мемориального огня картонную коробку, внутри которой находились баллоны из-под монтажной пены. В результате термического воздействия и последующего возгорания баллонов пострадал внешний вид памятника.

⚖Суд, изучив представленные материалы и заслушав доводы сторон, счел ходатайство обоснованным и удовлетворил его.

За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

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