 
Общество

Зарплатную ведомость в Сбер теперь можно отправить прямо из 1С — в один клик

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Сбер упростил выплату зарплаты для бизнеса: теперь зарплатную ведомость можно отправить в банк прямо из 1С — одним действием в привычном интерфейсе. Новый сервис стал доступен одному миллиону компаний, обслуживающихся в Сбере, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Раньше для отправки зарплатной ведомости бухгалтеру нужно было выгрузить реестр из 1С, перейти в СберБизнес и загрузить его вручную. Теперь эти действия больше не нужны: ведомость отправляется напрямую из 1С, а информация о её обработке и зачислении зарплаты возвращается туда же. 

Для бухгалтера это означает меньше ручных операций и переключений между системами, а для бизнеса — более простой и быстрый процесс выплаты зарплаты. Особенно заметна разница в пиковые зарплатные дни, когда одновременно приходится обрабатывать большое количество операций.

Сервис работает на базе технологии Sber API и 1С:ДиректБанк. Специальные навыки для работы с ним не требуются: отправка ведомости происходит в знакомом интерфейсе 1С. Если обмен с банком по Sber API был настроен ранее, для отправки ведомостей необходимо провести настройку повторно.

«Чем меньше лишних шагов между бухгалтером и банком, тем проще и быстрее проходит выплата зарплаты. Мы убрали ручную выгрузку и загрузку ведомостей: теперь всё можно сделать прямо в привычной для бухгалтера системе 1С», - сказала директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Sber API — набор решений для прямой интеграции компаний со Сбером. Сегодня его используют более 38 тыс. российских компаний, которым доступно более 670 сервисов. Среди наиболее востребованных — получение выписок по расчётному счёту, работа с платёжными поручениями, зарплатный проект и другие решения.

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