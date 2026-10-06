 
Общество

Банк России выпустит памятную монету номиналом три рубля, посвященную Мирожскому монастырю в Пскове

0

Банк России 7 октября 2026 года выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, город Псков» серии «Памятники архитектуры России» (каталожный № 5111-0541). Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Фото здесь и далее: пресс-служба Банка России

Псковский Спасо-Преображенский Мирожский монастырь – это одна из древнейших в России обителей. Его главная святыня – Спасо-Преображенский собор с уникальными фресками XII века.

Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамм, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «три рубля», год выпуска «2026 год», обозначение металла по периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря на фоне изображений деревьев и бликов воды, выполненных в технике лазерного матирования; имеются рельефные надписи: по окружности – «Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь» на фоне выполненного в технике лазерного матирования орнамента, в нижней части монетного поля – «Псков».

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты – три тысячи штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026