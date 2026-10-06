Банк России выпустит памятную монету номиналом три рубля, посвященную Мирожскому монастырю в Пскове

Банк России 7 октября 2026 года выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, город Псков» серии «Памятники архитектуры России» (каталожный № 5111-0541). Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Фото здесь и далее: пресс-служба Банка России

Псковский Спасо-Преображенский Мирожский монастырь – это одна из древнейших в России обителей. Его главная святыня – Спасо-Преображенский собор с уникальными фресками XII века.

Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамм, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «три рубля», год выпуска «2026 год», обозначение металла по периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря на фоне изображений деревьев и бликов воды, выполненных в технике лазерного матирования; имеются рельефные надписи: по окружности – «Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь» на фоне выполненного в технике лазерного матирования орнамента, в нижней части монетного поля – «Псков».

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты – три тысячи штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.