Парк и воинское захоронение благоустроили участники территориального общественного самоуправления (ТОС) «Лидер» в деревне Лаптево Опочецкого муниципального округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в Max.

Видео: Юрий Ильин / Max

Председатель ТОС Светлана Фёдорова вместе с местными жителями занимается развитием деревни. Одним из главных проектов стало благоустройство парка в рамках инициативы «Идеи, воплощаемые в жизнь». Теперь здесь оборудовано место для прогулок и отдыха. Кроме того, активисты привели в порядок воинское захоронение и реализовали ещё семь проектов, направленных на улучшение жизни в деревне.

«Такие проекты - именно про служение: не ради отчётов, а ради того, чтобы людям жилось лучше, а место, где они живут, становилось уютным», - отметил Юрий Ильин.

Глава округа также напомнил о приёме заявок на Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Представить свои проекты могут муниципальные служащие и сотрудники муниципальных организаций.