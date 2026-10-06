Псковские профсоюзы принимают участие в семинаре бухгалтеров членских организаций

Главный бухгалтер Псковского областного совета профсоюзов Ольга Тимофеева принимает участие в семинаре-совещании главных бухгалтеров членских организаций Федерации Независимых Профсоюзов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Семинар-совещание открыл председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Сергей Черногаев.

В основной программе семинара, собравшего 86 финансовых специалистов профсоюзных организаций, вопросы цифровизации бухгалтерского учёта, ведение бухгалтерии и кадровой работы. Участники сформируют также предложения в Народную программу «Единой России».

«Грамотная и скрупулезная работа с финансами - одна из важных задач, стоящих перед профсоюзами. От этого зависит количество и качество оздоровительных программ, юридическая защита, да и вся работа профсоюзов», - прокомментировал работу семинара председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.