Псковские профсоюзы принимают участие в семинаре бухгалтеров членских организаций

Главный бухгалтер Псковского областного совета профсоюзов Ольга Тимофеева принимает участие в семинаре-совещании главных бухгалтеров членских организаций Федерации Независимых Профсоюзов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Псковский облсовпроф
Семинар-совещание открыл председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Сергей Черногаев.
В основной программе семинара, собравшего 86 финансовых специалистов профсоюзных организаций, вопросы цифровизации бухгалтерского учёта, ведение бухгалтерии и кадровой работы. Участники сформируют также предложения в Народную программу «Единой России».