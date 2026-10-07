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Безопасные условия труда обсуждают псковские профсоюзы в рамках Всероссийской недели охраны труда

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Современные инструменты реализации права работников на безопасные условия труда посредством профсоюзного контроля обсуждают на конференции, прошедшей сегодня в рамках Всероссийской недели охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

От псковского облсовпрофа в конференции принял участие председатель Игорь Иванов.

Мероприятие открыл заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.

«Для человека труда работа профсоюзного механизма контроля в сфере охраны труда означает снижение большинства рисков и негативных факторов на рабочих местах. Это реализация законного права на безопасный труд, сохранение жизни и здоровья», — прокомментировал работу заседания Игорь Иванов.
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