Безопасные условия труда обсуждают псковские профсоюзы в рамках Всероссийской недели охраны труда

Современные инструменты реализации права работников на безопасные условия труда посредством профсоюзного контроля обсуждают на конференции, прошедшей сегодня в рамках Всероссийской недели охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

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От псковского облсовпрофа в конференции принял участие председатель Игорь Иванов.

Мероприятие открыл заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.