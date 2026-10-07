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Выпускница ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса выпускных работ

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Выпускница Института права, экономики и управления 2026 года Анна Петрова вошла в число призёров XIII Российского конкурса выпускных квалификационных работ. Она награждена дипломом III степени в номинации «Управление образованием». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском государственном университете.

Фото: ПсковГУ

Тема её работы: «Совершенствование системы дополнительного образования в муниципальном образовании». Научный руководитель — Ольга Копытова, доцент кафедры управления.

Конкурс ежегодно проводит Государственный университет управления, Московский экономический институт и Российская муниципальная академия в рамках муниципального форума. Выпускники ПсковГУ входят в число финалистов.

 «Высокая оценка выпускных работ наших студентов на всероссийском уровне — признание того, что усилия ребят и преподавателей дают результаты. Для ПсковГУ это не только гордость за нашего выпускника, но и подтверждение качества образования, которое даёт университет, и серьёзный стимул для дальнейшего развития», — отметила Ольга Копытова.
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