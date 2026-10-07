Выпускница ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса выпускных работ

Выпускница Института права, экономики и управления 2026 года Анна Петрова вошла в число призёров XIII Российского конкурса выпускных квалификационных работ. Она награждена дипломом III степени в номинации «Управление образованием». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском государственном университете.

Фото: ПсковГУ

Тема её работы: «Совершенствование системы дополнительного образования в муниципальном образовании». Научный руководитель — Ольга Копытова, доцент кафедры управления.

Конкурс ежегодно проводит Государственный университет управления, Московский экономический институт и Российская муниципальная академия в рамках муниципального форума. Выпускники ПсковГУ входят в число финалистов.